Москва, , 04:15 — REGNUM То, как проходит спецоперация на территории бывшей УССР, вызывает вопросы у население, поэтому честный разговор об ошибках крайне важен, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

Сергей Кургинян Цитата из т/п «Время покажет». Первый канал

«Вопросы же возникают. Говорили же, что сейчас вот войдем в Киев. Потому говорили, что будем наступать и наступать. Сейчас мы находимся в достаточно глухой обороне и радуемся тому, что новые территории не занимают, хотя часть территорий потеряли. Это же все видят. И никакая констатация, даже самая правильная, всех позитивов, которые существуют, она людей, которые все это видят, ни в чем не убедит», — заявил Кургинян.

Поскольку Россия никогда не сможет и не захочет перейти в режим сталинской цензуры, альтернативная информационная среда будет существовать и нарастать. Рано или поздно, все негативы, которые имеются в нашей сегодняшней действительности будут взяты, сконцентрированы в тотальный ложный негативный образ, и этим образом будут таранить позитивный образ.