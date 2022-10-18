Москва, 18 октября 2022, 04:15 — REGNUM То, как проходит спецоперация на территории бывшей УССР, вызывает вопросы у население, поэтому честный разговор об ошибках крайне важен, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
Поскольку Россия никогда не сможет и не захочет перейти в режим сталинской цензуры, альтернативная информационная среда будет существовать и нарастать. Рано или поздно, все негативы, которые имеются в нашей сегодняшней действительности будут взяты, сконцентрированы в тотальный ложный негативный образ, и этим образом будут таранить позитивный образ.