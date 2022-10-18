Никосия, 18 октября, 2022, 04:08 — ИА Регнум. Президент Кипра Никос Анастасиадис в ходе визита в Ватикан обсудит с папой Римским Франциском кипрскую проблему, нелегальную миграцию, ситуацию в Восточном Средиземноморье и глобальные климатические изменения. Об этом 17 октября сообщает директор пресс-службы главы островного государства Андреас Иосиф.

Иван Шилов ИА REGNUM Ватикан

Андреас Иосиф «Президент Анастасиадис проведет встречу с папой Франциском. В ходе своего визита он также встретится с государственным секретарём Ватикана, кардиналом Пьетро Паролином и секретарем Святого престола по отношениям с государствами архиепископом Полом Ричардом Галлахером».

В повестку намеченного на 23–25 октября визита также включены вопросы дальнейшего укрепления отношений Никосии со Святым престолом.

Напомним, последний раз президент Кипра посещал Ватикан в ноябре 2020 года. Папа Франциск навестил Кипр с апостольским визитом в декабре 2021.

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Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон должен отправиться в Ватикан, чтобы обсудить с суверенным понтификом «мир» во всем мире.

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