Киев, , 04:05 — REGNUM Воздушная тревога объявлена на территории Кировоградской, Черкасской, Одесской и Николаевской областей б. УССР. Об этом 18 октября сообщили местные власти в своих телеграм-каналах.

Воздушная тревога. Киевский режим Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Сообщения о воздушной тревоге появились в телеграм-каналах администрации Кировоградской области, в телеграм-канале так называемого главы Черкасской области Игоря Табурца, а также властей города Одессы.

А возглавляющий администрацию Николаевской области Виталий Ким выложил видеозапись, где попытался рассуждать о целях российских ВС.

Также ряд СМИ сообщает о воздушной тревоге в Винницкой области и о взрывах в городе Николаеве.

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