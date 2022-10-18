Киев, 18 октября, 2022, 04:05 — ИА Регнум. Воздушная тревога объявлена на территории Кировоградской, Черкасской, Одесской и Николаевской областей б. УССР. Об этом 18 октября сообщили местные власти в своих телеграм-каналах.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Воздушная тревога. Киевский режим

Сообщения о воздушной тревоге появились в телеграм-каналах администрации Кировоградской области, в телеграм-канале так называемого главы Черкасской области Игоря Табурца, а также властей города Одессы.

А возглавляющий администрацию Николаевской области Виталий Ким выложил видеозапись, где попытался рассуждать о целях российских ВС.

Также ряд СМИ сообщает о воздушной тревоге в Винницкой области и о взрывах в городе Николаеве.