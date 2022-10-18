Вашингтон, 18 октября, 2022, 04:00 — ИА Регнум. Американский рэпер Канье Уэст провел телефонные переговоры с экс-президентом США Дональдом Трампом после того, как заявил о планах приобрести соцсеть Parler. Об этом сообщает газета The Politico со ссылкой на осведомленные источники.

Скриншот страницы Twitter Канье Уэста Канье Уэст поддержал в своём Twitter Дональда Трампа и из-за этого столкнулся с критикой

Они утверждают, что артист сразу позвонил экс-главе Белого дома после объявления о покупке социальной сети. Якобы во время разговора они договорились вместе поужинать, однако пока официальных подтверждений этой информации не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Канье Уэст заявил о планах приобрести соцсеть Parler после сообщений о блокировке его учетных записей в Twitter и Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Пока неизвестно, на каких условиях артист намерен приобрести платформу.