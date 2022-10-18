Омск, , 03:46 — REGNUM Единовременные денежные выплаты в размере 100 тысяч рублей мобилизованным жителям Омской области стартовали 17 октября. Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор региона Александр Бурков.

Частичная мобилизация Иван Шилов, ИА REGNUM

По его словам, для получения выплаты не нужно писать заявление или куда-то обращаться: «Вся необходимая информация есть в мобилизационном управлении».

Бурков отметил, что деньги будут перечисляться мобилизованным в течение нескольких дней. «Это связано с техническими условиями зачисления», — подытожил глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября 2022 года. Власти региона обещали, что каждый мобилизованный получит единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей.

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