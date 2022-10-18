Луганск, 18 октября, 2022, 03:42 — ИА Регнум. Населённый пункт Новоивановка в Луганской Народной Республике (ЛНР) обстреляли киевские боевики из РСЗО HIMARS. Об этом 18 октября сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) в своём телеграм-канале.

pentagon.mil РСЗО HIMARS

Обстрел со стороны киевских карателей был зафиксирован в 00:32 мск. По населённому пункту Новоивановка в Попаснянском районе ЛНР была выпущена одна ракета из РСЗО HIMARS.

Информация о возможных пострадавших и разрушениях уточняется.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в городе Донецке в ДНР в результате обстрелов со стороны ВСУ погиб мирный житель.