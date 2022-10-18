Лондон, , 03:37 — REGNUM Министр обороны Британии Бен Уоллес не планирует становиться главой британского правительства вместо Лиз Трасс. Об этом он заявил 17 октября в интервью газете Times.

Бен Уоллес Richard Townshend

Уоллес отметил, что ему нравится руководить своим ведомством и он хочет оставаться на указанном посту «до истечения полномочий». Министр также подчеркнул, что британское общество требует стабильности и безопасности.

Он считает, что, если правительство королевства подорвет ожидания населения, то Консервативная партия Британии может перестать быть правящей политической силой.

Как сообщало ИА REGNUM, ряд депутатов британского парламента призвали Лиз Трасс уйти в отставку. Одним из кандидатов на ее место называют Бена Уоллеса. Сама Трасс заявила, что не намерена продолжать работу в качестве премьер-министра.

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