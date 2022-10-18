Лондон, 18 октября, 2022, 03:37 — ИА Регнум. Министр обороны Британии Бен Уоллес не планирует становиться главой британского правительства вместо Лиз Трасс. Об этом он заявил 17 октября в интервью газете Times.

Richard Townshend Бен Уоллес

Уоллес отметил, что ему нравится руководить своим ведомством и он хочет оставаться на указанном посту «до истечения полномочий». Министр также подчеркнул, что британское общество требует стабильности и безопасности.

Он считает, что, если правительство королевства подорвет ожидания населения, то Консервативная партия Британии может перестать быть правящей политической силой.

Как сообщало ИА REGNUM, ряд депутатов британского парламента призвали Лиз Трасс уйти в отставку. Одним из кандидатов на ее место называют Бена Уоллеса. Сама Трасс заявила, что не намерена продолжать работу в качестве премьер-министра.