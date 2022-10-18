Абу-Даби, , 03:30 — REGNUM Заявления верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля «о саде и джунглях» являются расистскими, говорится в заявлении МИД Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ), 17 октября опубликованном на сайте ведомства.

Жозеп Боррель Иван Шилов © ИА REGNUM

В документе подчёркивается, что подобные высказывания способствуют ухудшению во всём мире атмосферы нетерпимости и дискриминации. МИД ОАЭ также вызвал и. о. главы представительства ЕС в ОАЭ Эмиля Поульсена и потребовал дать официальные комментарии «вредным и расистским заявлениям Борреля».

Напомним, шеф европейской дипломатии в ходе своего выступления 13 октября на открытии Европейской дипломатической академии в Брюгге (Бельгия) сравнил Европу с садом, а весь остальной мир — с джунглями, угрожающими вторжением в этот сад.

Как сообщало ИА REGNUM, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в сравнении Европы с садом, к которому прибег верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, не хватает некоторых уточнений: например, что сад построен путём ограбления остального мира.

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