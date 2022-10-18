Вена, 18 октября, 2022, 03:26 — ИА Регнум. Сделка по иранской ядерной программе может быть восстановлена уже в ноябре 2022 года, заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов на своей странице в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

«По моему скромному мнению, цель восстановления СВПД будет достигнута во второй половине ноября. Нет никаких оправданий для срыва ядерной сделки», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 октября официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани заявил, что переговоры по возобновлению ядерной сделки ведутся через посредников. По его словам, в переговорах принимают участие координатор Евросоюза и другие люди. Канаани подчеркнул, что Тегеран по-прежнему хочет добиться заключения прочного соглашения.