Москва, 18 октября, 2022, 03:29 — ИА Регнум. В арбитраж Москвы поступил банкротный иск, адресованный застройщику клубного дома «Brodsky» в Хамовниках — ООО «На Тружениковом переулке». Заявление суд пока к производству не принял, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Банкротство

Иск поступил от ООО «Конструктор групп» 12 октября 2022 года. Детали пока не сообщались. Между тем в августе 2022 года это же ООО выиграло судебный спор у застройщика, взыскав 919 977 рублей восемь копеек задолженности по выплате обеспечительного платежа (гарантийного удержания) по договору подряда от 2017 года.

В единой информсистеме жилищного строительства ООО фигурирует в качестве части дивизиона группы Vesper и застройщика клубного дома Brodsky. Объект строился в 1-м пер. Тружеников, вл. 16-18 в Москве. Разрешение на ввод элитного дома на 63 квартиры было получено в декабре 2021 года.