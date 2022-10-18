Киев, , 03:23 — REGNUM «Ключик» к системе противовоздушной обороны Киева нашла Россия. Об этом 17 октября заявил представитель киевского террористического режима, политик Алексей Арестович.

Герань-2 The Strategic Communications Directorate of the Ukrainian Armed Forces

По мнению Арестовича, суть «ключика», который нашла Россия, состоит в том, чтобы атаковать города дронами, заставляя киевский режим расходовать запас ракет. Поскольку дронов, по расчётам Арестовича, у российской стороны около 2,4 тысяч, то их хватит на два-три месяца.

Как указывает Арестович, два-три месяца Россия будет «кошмарить» крупные города, подконтрольные киевскому режиму, дронами. Методов борьбы с дронами Арестович не раскрывал.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Киев пригрозил властям Ирана привлечением к ответственности за поставки вооружений России. В частности, речь идёт о беспилотниках «Герань-2».

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