Киев, 18 октября, 2022, 03:23 — ИА Регнум. «Ключик» к системе противовоздушной обороны Киева нашла Россия. Об этом 17 октября заявил представитель киевского террористического режима, политик Алексей Арестович.

The Strategic Communications Directorate of the Ukrainian Armed Forces Герань-2

По мнению Арестовича, суть «ключика», который нашла Россия, состоит в том, чтобы атаковать города дронами, заставляя киевский режим расходовать запас ракет. Поскольку дронов, по расчётам Арестовича, у российской стороны около 2,4 тысячи, то их хватит на два-три месяца.

Как указывает Арестович, два-три месяца Россия будет «кошмарить» крупные города, подконтрольные киевскому режиму, дронами. Методов борьбы с дронами Арестович не раскрывал.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Киев пригрозил властям Ирана привлечением к ответственности за поставки вооружений России. В частности, речь идёт о беспилотниках «Герань-2».