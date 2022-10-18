Ейск, Краснодарский край, 18 октября, 2022, 03:15 — ИА Регнум. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, а также глава МЧС России Александр Куренков и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, посетили пострадавших в результате падения самолета Су-34 на жилой массив в городе Ейск, сообщили в пресс-службе МЧС России

МЧС России Глава МЧС России Александр Куренков

Они прибыли в Ейскую центральную районную больницу, где пообщались с главным врачом о состоянии поступивших пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Михаил Мурашко объявил, что при крушении Су-34 в Ейске погибло три человека и еще 19 пострадали. Специальный борт МЧС России с медицинским персоналом и спецоборудованием, который направился в Ейск для транспортировки пострадавших, взял обратный курс на Москву.