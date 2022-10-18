Буэнос-Айрес, , 03:01 — REGNUM Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил о намерении «как можно скорее» вновь приехать в Россию и встретиться с президентом Владимиром Путиным. Об этом Гросси сказал 17 октября, отвечая на вопросы журналистов во время своего официального визита в Аргентину.

Рафаэль Гросси IAEA Imagebank

Рафаэль Гросси «Надеюсь, что да. И, надеюсь, как можно скорее».

Напомним, в Аргентине глава МАГАТЭ встретится с президентом Альберто Фернандесом, проведёт переговоры с министром иностранных дел Сантьяго Кафьеро, посетит Аргентинский центр протонной терапии и атомную электростанцию в Эсейсе, а также ряд других объектов.

Как сообщало ИА REGNUM, глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что восстановление внешнего резервного энергоснабжения на Запорожской АЭС (ЗАЭС), ранее нарушенного из-за обстрелов, значительно укрепляет ситуацию с ядерной безопасностью.

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