Гавана, 18 октября, 2022, 03:01 — ИА Регнум. Кубинские власти назначили новым главой министерства энергетики Кубы Висенте де ла О Леви. Об этом сообщила пресс-служба кубинского минэнерго на официальной странице в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Куба

«Висенте де ла О Леви назначен новым министром энергетики и горнорудной промышленности», — говорится в сообщении.

Отмечается, что его предшественник на этом посту — Николас Арронте Крус — получил благодарность за проделанную работу на должности главы ведомстве. Теперь его ждет другое назначение.

Напомним, в течение нескольких прошедших недель на Кубе проводятся плановые отключения электричества из-за дефицита генерации. На ситуацию с электроэнергией повлиял мощный ураган «Иэн», а также дефицит топлива в республике.