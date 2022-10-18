Москва, , 03:10 — REGNUM «Международный промышленный банк» за 2022 год делает вторую попытку обанкротить бывшего заместителя главы Ростуризма Дмитрия Амунца. Соответствующий иск арбитраж Москвы из-за недочётов оставил без движения до 18 ноября 2022 года, передаёт ИА REGNUM.

Банкротство Иван Шилов © ИА REGNUM

Исковое заявление от банка, который лишился лицензии и находится в стадии банкротства, поступило 13 октября 2022 года. На следующий день судья Фролов оставил его без движения из-за недостатков, в частности, в иске были указаны не все необходимые сведения по должнику.

Схожий иск в апреле 2022 года суд уже возвращал заявителю, так как на тот период в России действовал мораторий на возбуждение банкротных производств. Мораторий закончился 1 октября 2022 года.

Напомним, Амунц проходил фигурантом по уголовному делу, связанному с хищением средств из этого же банка, который пытается его обанкротить. Помимо этого, ему был предъявлен гражданский иск на сумму 29 млрд рублей. На момент событий фигурант был главой крупной компании. На сегодня в ЕГРЮЛ за Амунцем каких-либо активов не фигурирует.

Сам банк продолжает расчёты с кредиторами. На начало сентября 2022 года сумма долга перед ними превышала 72,49 млрд рублей.