Хартфорд, США, 18 октября, 2022, 02:45 — ИА Регнум. Черный медведь (барибал) напал и ранил 10-летнего мальчика в американском в городе Моррис (штат Коннектикут), сообщили в пресс-службе министерства энергетики и охраны окружающей среды региона.

Цитата из х/ф «Выживший». Реж. Алехандро Гонсалес Иньярриту. 2015. США Медведь

Инцидент произошел 16 октября, когда ребенок играл на заднем дворе дома, где живут его бабушка и дедушка. Строение находится рядом с лесом, откуда и вышел медведь.

Крики мальчика услышал его дедушка Джеймс Батлер, который передвигается в инвалидной коляске. Он увидел, как медведь пытается утащить ребенка и бросил в голову животного металлический прут.

На помощь Батлеру пришел их сосед. Он отпугнул хищника, громко крича и размахивая трубой. Прибывшие на место полицейские и сотрудники природоохранной службы застрелили медведя.

Мальчик находится в больнице. Ребенок получил неопасные для жизни ранения в спину, бедро, ступню и лодыжку.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 октября телеканал CTV передал о том, что на северо-востоке канадской провинции Британская Колумбия медведь напал двух женщин и серьезно ранил их.