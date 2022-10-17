Ейск, Краснодарский край, 18 октября, 2022, 02:38 — ИА Регнум. Самолет Ил-76 МЧС России с медицинским спецоборудованием для перевозки пациентов, вылетевший в город Ейск, где произошло крушение самолёта Су-34, взял обратный курс на Москву, так как в нём нет необходимости. Об этом 18 октября сообщил журналистам глава МЧС РФ Александр Куренков.

Permkrai.ru Спецборт МЧС

«Самолет развернули в воздухе», — указал Куренков.

В свою очередь глава Минздрава России Михаил Мурашко уточнил, что на борту самолёта находятся 25 специалистов-медиков из федеральных клиник. Однако необходимости в их привлечении нет, поэтому было принято решение вернуть авиаборт в Москву.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в результате падения самолёта Су-34 в Ейске погибли три человека. По словам главы Минздрава Мурашко, пострадали 19 человек, из них 11 находятся в больнице. Среди пострадавших — четверо детей, у них состояние лёгкой и удовлетворительной степени тяжести.