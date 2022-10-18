Тегеран, , 02:34 — REGNUM Иран готовится ввести ответные меры против Евросоюза, принявшего новый пакет санкций против Тегерана, заявил официальный представитель иранского МИД Насер Канаани в канале ведомства в Telegram.

Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

«В ответ на сегодняшние шаги совета глав МИД Евросоюза вскоре будет объявлены и введены ответные санкции против соответствующих европейских физических и юридических лиц», — заявил он.

По его словам, Тегеран расценивает ограничительные меры со стороны ЕС, как попытку вмешательства во внутренние дела Исламской Республики, а также попыткой оказать внешнее давление.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о планах ЕС ввести санкции против Ирана из-за подавления антиправительственных протестов. В частности, под ограничения попала полиция нравов Исламской Республики, а также 11 физических лиц.

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