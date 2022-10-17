Тегеран, 18 октября, 2022, 02:34 — ИА Регнум. Иран готовится ввести ответные меры против Евросоюза, принявшего новый пакет санкций против Тегерана, заявил официальный представитель иранского МИД Насер Канаани в канале ведомства в Telegram.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

«В ответ на сегодняшние шаги совета глав МИД Евросоюза вскоре будут объявлены и введены ответные санкции против соответствующих европейских физических и юридических лиц», — заявил он.

По его словам, Тегеран расценивает ограничительные меры со стороны ЕС как попытку вмешательства во внутренние дела Исламской Республики, а также попытку оказать внешнее давление.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о планах ЕС ввести санкции против Ирана из-за подавления антиправительственных протестов. В частности, под ограничения попала полиция нравов Исламской Республики, а также 11 физических лиц.