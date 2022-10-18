Ейск, Краснодарский край, , 02:20 — REGNUM Строения и социальные объекты, которые находятся возле жилого дома, получившего повреждения после крушения самолета Су-34 в Ейске, не пострадали, заявила журналистам вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова.

Вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова Пресс-служба администрации Краснодарского края

«Пострадал только один дом. Рядом есть и социальные объекты, и ни один из социальных объектов не пострадал», — сказала чиновник в эфире телеканала «Россия 24».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министерство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края объявило, что пожар, начавшийся в Ейске в результате падения Су-34, полностью ликвидирован.

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что судьба пострадавшего при ЧП в Ейске дома еще не решена.

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