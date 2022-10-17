Ейск, Краснодарский край, 18 октября, 2022, 02:02 — ИА Регнум. Взрыва после падения самолёта Су-34 в городе Ейске Краснодарского края не было. Об этом 18 октября сообщил журналистам глава МЧС России Александр Куренков.

12019 Пожар

Как пояснил Куренков, при падении самолёт ударился о дом, вследствие этого произошёл разлив топлива. Взрыва не было — такой вывод был сделан потому, что стоящие рядом с местом падения строения не пострадали, в них цело даже остекление.

«Никакого взрыва не было, есть повреждение дома, оно характерное, все понятно. Но пожар возник в результате разлива горючего, пострадали люди», — указал глава МЧС РФ.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава Минздрава России уточнил число пострадавших и погибших при падении самолёта Су-34 на жилой дом в Ейске.