Вашингтон, , 01:58 — REGNUM Белый дом планирует учредить должность посла США по вопросам Арктики. Об этом советник Госдепартамента Дерек Шолле 17 октября заявил на онлайн-брифинге для журналистов.

В Арктике U.S. Army

По словам американского чиновника, администрация Соединённых Штатов «намерена улучшить свою игру в Арктике».

Дерек Шолле «И один из способов, за счёт которых мы в предстоящие месяцы будем этого добиваться, — назначение нового посла по Арктике, посла по особым поручениям, занимающегося Арктикой и утверждаемого Сенатом».

Шолле отметил, что новый посол будет «базироваться здесь, в Госдепартаменте», что продемонстрирует со стороны США «прочную приверженность взаимодействию по Арктике» с другими государствами «на высоком уровне». О предполагаемой кандидатуре дипломата представитель внешнеполитического ведомства не сообщил.

Напомним, в США ранее существовала должность спецпредставителя по Арктике.

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