Минск, 18 октября, 2022, 02:21 — ИА Регнум. На время ремонта в минском костеле Святых Симеона и Елены, закрытом после пожара в конце сентября, прихожанам пообещали выделить помещение для молитв и хранения имущества. Об этом в эфире ОНТ рассказал заместитель председателя МингорисполкомаАртем Цуран.

Hanna Zelenko Костёл святого Симеона и святой Елены в Минске

«Сейчас мы ожидаем предложений от Католической церкви о том помещении, в котором они нуждаются», — сообщил Цуран.

Он добавил, что в данный момент в Красном костëле идëт обследование — в частности, устанавливаются все повреждения инженерных сетей. После этого там начнется ремонт.

Как сообщалоИА REGNUM, в Красном костëле при невыясненных обстоятельствах произошëл пожар, после которого районная администрация запретила эксплуатацию здания, внутрь перестали пускать верующих и ксендзов. Позже стало известно, что минские власти приняли решение разорвать соглашение с общиной прихода святого Симеона и Елены о безвозмездном пользовании зданием Красного костëла. Само здание находится в собственности города Минска.