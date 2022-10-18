Ейск, Краснодарский край, , 01:52 — REGNUM Число погибших при крушении самолёта Су-34 в Ейске достигло трёх человек, пострадали 19 человек. Об этом сообщил 18 октября глава Минздрава России Михаил Мурашко.

Пожар Pixabay.com

Из общего числа пострадавших 11 находятся в больнице, из них две беременные женщины. Четверо пострадавших получили тяжёлые ожоги и были переведены в Краснодарскую областную больницу.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что шесть человек не выходят на связь после падения самолёта Су-34 в городе Ейске. Всего было эвакуировано 363 человека, поисковые работы на месте крушения самолёта продолжаются.

Напомним, самолёт Су-34 потерпел крушение при выполнении тренировочного полёта и упал во дворе одного из жилых многоэтажных зданий. После падения произошло возгорание топлива. Пожару был присвоен третий ранг сложности. Из-за случившегося в городе ввели режим чрезвычайной ситуации.

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