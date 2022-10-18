Светлана Рыбина, 18 октября 2022, 07:40 — REGNUM Видеозаписи в социальных сетях, где на кадрах видно, как правоохранители киевского неонацистского режима предпринимают безуспешные попытки сбить российские дроны-камикадзе «Герань-2» с помощью обычного стрелкового оружия, вызвали бурную реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 18 октября в социальной сети «ВКонтакте».
«Ну что, кто на фоне фотографии со взорванным Крымским мостом ещё веселится?» — спрашивает Марина Р.
Многие пользователи отметили, что идея, родившаяся в умах киевских правоохранителей, в итоге вылилась в настоящий цирк.
«Блин, реально, так низко летит, кажется, достать из автомата можно. Но на деле это вообще нереально. Повезти должно очень сильно, чтобы пуля достала дрон», — подметил Алексей П.
«Словно макаки бегают, пытаются застрелить дрон. Смешная картина, конечно», — написал Василий Г.
Некоторые комментаторы предупреждают, что попытки сбить дроны, летящие над жилыми застройками, но целью которых являются объекты инфраструктуры, могут привести к совершенно ненужным человеческим жертвам.
«Не надо сбивать дроны! Они летят туда, куда нужно. Между прочим, сбитый дрон вполне может упасть и на жилой дом. Россия же бомбит военные объекты и инфраструктуру. Нам по мирняку бить смысла нет, тем более дронами, которые денег стоят», — указывает Александр Б.
«Эти дебилы в форме, которые пытаются сбить беспилотник, вот что у них в голове? Если они его собьют с курса, куда он упадёт? Правильно, на жилой дом какой-нибудь. Вот нацики остаются нациками», — поделился своим мнением Иван Е.
Часть людей пишет, что взрывы в Киеве — это расплата за террористическую политику киевского неонацистского режима на территории Российской Федерации.
«Киев сам решил поиграть с Россией, когда подорвал наш мост. Ещё ведь сами признались в содеянном. Пусть теперь получают по полной программе», — написала Юлия П.
«Давно было пора этим заниматься, отвечая на их теракты, они сами напросились», — отметила Айсылу Г.
«Правильно делаем! А как ещё вы предлагаете быть с Киевом, который столько лет терроризировал мирное население?!» — спрашивает Ульяна Б.
Ряд пользователей выражает надежду, что жители на территории бывшей УССР наконец-то поймут, что поддерживают совсем не ту власть, которую стоит, ощущая на своей шкуре, что это такое — находиться в городе, в котором постоянно звучат взрывы, как это было с народом Донбасса.
«Интересно, в эти моменты испуганные [жители на территории бывш. УССР] вспоминают многострадальных жителей Донбасса, понимают, за что это им прилетает?» — интересуется Елена И.
«Они восемь лет скакали, звали усиленно, чтобы мы пришли. А теперь: «А нас за що?!». За то, за то, дорогие вы наши!» — обращается Анна В.
«Пусть привыкают. Люди в Донбассе восемь лет каждый день их обстрелы на себе терпели», — отметил Игорь А.
Напомним, 17 октября в социальных сетях появились видеозаписи из Киева, где на кадрах видно, как правоохранители киевского неонацистского режима предпринимают безуспешные попытки сбить российские дроны-камикадзе «Герань-2» с помощью обычного стрелкового оружия.