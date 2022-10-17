Красноярск, 18 октября, 2022, 01:38 — ИА Регнум. Во вторник, 18 октября, в Красноярске облачно с прояснениями, небольшой дождь, температура воздуха +6… +8 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Андрей Никитин ИА REGNUM Красноярск. Осеннее воскресенье

В 5:20 на Театральной площади было +7 °C.

Ночью с 18 на 19 октября ожидается до +2… +4 °C, облачно, временами небольшие осадки.

Скорость западного ветра 3−8 м/с, при порывах до 13−18 м/с. Давление — 736 мм рт. ст.

В среду, 19 октября, в Красноярске до +4… +5 °C, облачно, небольшой дождь. Ночью — до +0… +3 °C, облачно, без осадков

В четверг, 20 октября, в Красноярске ожидается до +5… +7 °C днём и до +2… +4 °C ночью. Облачно с прояснениями, ночью временами небольшие осадки.

По данным Среднесибирского УГМС, 18 октября на юге Таймырского муниципального района (МР) ожидается южный ветер при порывах до 15−28 м/с. На юге Таймырского МР, в Эвенкийском МР и в Туруханском районе местами туман. В центральных районах Красноярского края и в Хакасии местами порывы западного ветра до 15−18 м/с. В центральных и в южных районах Красноярского края, в Хакасии и Туве на дорогах местами гололедица.

В Туве сохранится высокая пожарная опасность IV класса.