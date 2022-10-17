Дакка, 18 октября, 2022, 01:24 — ИА Регнум. Судно Ince Akdeniz, перевозившее 55 тыс. тонн пшеницы с территории бывш. УССР, прибыло к берегам Бангладеш, сообщает специализированный сайт Marine Traffic.

Иван Шилов ИА REGNUM Порт

Корабль вышел из порта Южный (Одесская область) 14 сентября. В настоящее время сухогруз стоит на якоре в более чем 3,7 км от острова Кутубдия (Бангладеш).

Как сообщало ИА REGNUM, 8 октября, по информации Marine Traffic, судно Eider S с 50 855 тоннами кукурузы с территории бывш. УССР прибыло в порт Малага (Испания).