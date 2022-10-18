Ейск, Краснодарский край, 18 октября 2022, 01:18 — REGNUM Шесть человек не выходят на связь после падения самолёта Су-34 в городе Ейске. Об этом 17 октября сообщило министерства гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края в своём телеграм-канале.
Были эвакуированы 363 человека, погибли четыре человека, пострадали 25 человек. Шесть человек до сих пор не вышли на связь. Поисковые работы на месте крушения продолжаются.
Из 25 пострадавших пятеро находятся в тяжёлом состоянии, среди них один ребёнок. Всего в доме проживает 556 человек, из них 76 детей.
Ранее ИА REGNUM сообщало о ликвидации пожара на месте падения самолёта Су-34 в многоэтажном жилом доме.
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