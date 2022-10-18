Ейск, Краснодарский край, , 01:18 — REGNUM Шесть человек не выходят на связь после падения самолёта Су-34 в городе Ейске. Об этом 17 октября сообщило министерства гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края в своём телеграм-канале.

Пожар Иван Шилов © ИА REGNUM

Были эвакуированы 363 человека, погибли четыре человека, пострадали 25 человек. Шесть человек до сих пор не вышли на связь. Поисковые работы на месте крушения продолжаются.

Из 25 пострадавших пятеро находятся в тяжёлом состоянии, среди них один ребёнок. Всего в доме проживает 556 человек, из них 76 детей.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ликвидации пожара на месте падения самолёта Су-34 в многоэтажном жилом доме.

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