Ейск, Краснодарский край, 18 октября, 2022, 01:18 — ИА Регнум. Шесть человек не выходят на связь после падения самолёта Су-34 в городе Ейске. Об этом 17 октября сообщило министерства гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар

Были эвакуированы 363 человека, погибли четыре человека, пострадали 25 человек. Шесть человек до сих пор не вышли на связь. Поисковые работы на месте крушения продолжаются.

Из 25 пострадавших пятеро находятся в тяжёлом состоянии, среди них один ребёнок. Всего в доме проживает 556 человек, из них 76 — дети.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ликвидации пожара на месте падения самолёта Су-34 в многоэтажном жилом доме.