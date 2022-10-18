Вашингтон, , 01:16 — REGNUM Минторг США временно отнял экспортные привилегии у российского авиаперевозчика «Уральские авиалинии», сообщает агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

Санкции Иван Шилов, ИА REGNUM

По их сведениям, Вашингтон принял соответствующее решение якобы из-за нарушений со стороны российской авиакомпании. Утверждается, что «Уральские авиалинии» якобы нарушили экспортные ограничения, которые введены против России. Теперь авиаперевозчик не сможет участвовать в сделках, связанных с экспортом и реэкспортом товаров из США.

Ранее аналогичные привилегии были отняты у других российских авиакомпаний — «Авиастар-ТУ», Azur Air, «Аэрофлот», «Победа», «Россия», UTair, Nordwind Airlines и S7 Airlines.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 октября власти США продлили срок действия экспортных ограничений в отношении российских авиаперевозчиков «Аэрофлот», Azur Air и UTair. Ограничительные меры продлили еще на 180 дней. Отметим, что санкции против этих авиакомпании ввели США еще в начале апреля 2022 года.