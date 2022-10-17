Ейск, Краснодарский край, 18 октября, 2022, 01:09 — ИА Регнум. Специальный борт МЧС России направился из Москвы в Ейск для транспортировки пострадавших в результате крушения истребителя Су-34 в жилом квартале, сообщили в пресс-службе ведомства.

МЧС России Спецрейс Ил-76

Отмечается, что самолет Ил-76 оборудован специальными медицинскими модулями. На его борту находятся специалисты государственного центрального аэромобильного спасательного отряда «Центроспас» и врачи федеральных учреждений Минздрава РФ.

Кроме того, спецборт доставит на место ЧП психологов МЧС России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее для возможной эвакуации пострадавших при ЧП с Су-34 в Ейск из Ростова-на-Дону прибыли два вертолета Ми-8 МЧС России.