В Ейск вылетел специальный борт МЧС России
Ейск, Краснодарский край, 18 октября, 2022, 01:09 — ИА Регнум. Специальный борт МЧС России направился из Москвы в Ейск для транспортировки пострадавших в результате крушения истребителя Су-34 в жилом квартале, сообщили в пресс-службе ведомства.
МЧС России
Спецрейс Ил-76
Отмечается, что самолет Ил-76 оборудован специальными медицинскими модулями. На его борту находятся специалисты государственного центрального аэромобильного спасательного отряда «Центроспас» и врачи федеральных учреждений Минздрава РФ.
Кроме того, спецборт доставит на место ЧП психологов МЧС России.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее для возможной эвакуации пострадавших при ЧП с Су-34 в Ейск из Ростова-на-Дону прибыли два вертолета Ми-8 МЧС России.