Лондон, , 01:02 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс не собирается уходить в отставку после призывов нескольких депутатов правящей Консервативной партии. Об этом 17 октября она заявила в интервью британским телеканалам.

Лиз Трасс Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам Трасс, она была избрана на пост главы правительства для «проведения политики в интересах страны», которая в данный момент переживает «очень тяжёлые времена».

Лиз Трасс «Мы просто не можем позволить себе тратить время на разговоры о Консервативной партии, вместо этого нам надо заниматься делом. Это мой посыл коллегам… Я останусь на своей должности, чтобы действовать в национальных интересах».

Как сообщало ИА REGNUM, с призывом к премьер-министру Великобритании Лиз Трасс подать в отставку выступили первые три депутата Палаты общин британского парламента от правящей в стране Консервативной партии.

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