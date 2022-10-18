18 октября 2022 | Время чтения 2 мин

В Сети обсудили слова заместителя секретаря Совбеза о том, что в России для противодействия подрывной работе Запада примут документы стратегического планирования, к которым, в частности, относятся Основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

Тимур Кондратьев, , 07:40 — REGNUM Заявление заместителя секретаря Совета безопасности Олега Храмова о том, что в России для противодействия подрывной работе Запада примут документы стратегического планирования, к которым, в частности, относятся Основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 18 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Владимир Маковский. Освящение публичного дома (эскиз). 1900

«А вот что такое эти «традиционные духовно нравственные ценности»? Домострой? Моральный кодекс строителя коммунизма? Православные заповеди? Что-то иное?» — задаётся вопросами Владимир Т.

Многие пользователи пришли к выводу, что идея, основанная на том, что интервенции западных ценностей необходимо противопоставить свои, но граждане не могут понять, какие именно традиционные духовно-нравственные ценности имеет в виду заместитель секретаря Совета безопасности.

«Формулировки чёткие будут или нет? А то какая-то вода. Что это за такие ценности и почему наши считаются самыми правильными, а другие нет?» — спрашивает Михаил К.

Некоторые комментаторы отмечают, что население России неоднородно — среди огромного числа людей живут самые разные мысли, идеи и жизненные установки. В результате противопоставления Западу традиционных ценностей руководству России следует определить, на какую конкретную идею оно будет опираться.

«С точки зрения простого обывателя, для меня остаётся непонятным, что такое традиционные духовно-нравственные ценности. Традиционные — это которые дореволюционные или уже после? Разница есть, причём очень большая. Или моим ориентиром должны стать староверы? Объяснили бы, чего от людей хотят», — написал Никита У.

Часть людей всё ещё ждёт от властей объяснений по поводу того, почему на протяжении трёх десятков лет наша страна двигалась в одном направлении, а теперь вдруг внезапно развернулась в противоположную сторону.

«Двадцать лет продавали страну за бусики вместе со всеми ценностями, скрепами и традициями. А теперь, видимо, жареный петух клюнул в одно место», — подметила Ирина Ш.

«Больше 30 лет Россия живёт по западным ценностям, а тут вдруг раз, и будет жить по своим? Свои ценности уже забыты», — считает Good F.

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Ряд пользователей сомневается, что нынешняя российская элита способна проводить в стране традиционную духовно нравственную политику, поскольку сама не является её носителем.

«Что тут скажешь… возьмите любого из представителей высшей власти. Чем он не образец носителя «традиционных российских духовно-нравственных ценностей»? Почти каждого, наверное, уверенно можно причислить к «лику святых»!» — язвит Загир Х.

«А кто нам эти нравственно духовные ценности прививает? Олигархи, банкиры и прочие капиталисты? Серьёзно?! Мне кажется, наш народ уже проходил это в начале XX века. Чванство и социальное расслоение в итоге приводит к гражданской войне», — указывает Анатолий С.

Напомним, 17 октября заместитель секретаря Совета безопасности Олег Храмов заявил в интервью «Российской газете» о том, что в России для противодействия подрывной работе Запада примут документы стратегического планирования, к которым, в частности, относятся Основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей.