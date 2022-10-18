Тимур Кондратьев, 18 октября 2022, 07:40 — REGNUM Заявление заместителя секретаря Совета безопасности Олега Храмова о том, что в России для противодействия подрывной работе Запада примут документы стратегического планирования, к которым, в частности, относятся Основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 18 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Владимир Маковский. Освящение публичного дома (эскиз). 1900
Владимир Маковский. Освящение публичного дома (эскиз). 1900

«А вот что такое эти «традиционные духовно нравственные ценности»? Домострой? Моральный кодекс строителя коммунизма? Православные заповеди? Что-то иное?» — задаётся вопросами Владимир Т.

Многие пользователи пришли к выводу, что идея, основанная на том, что интервенции западных ценностей необходимо противопоставить свои, но граждане не могут понять, какие именно традиционные духовно-нравственные ценности имеет в виду заместитель секретаря Совета безопасности.

«Формулировки чёткие будут или нет? А то какая-то вода. Что это за такие ценности и почему наши считаются самыми правильными, а другие нет?» — спрашивает Михаил К.

Некоторые комментаторы отмечают, что население России неоднородно — среди огромного числа людей живут самые разные мысли, идеи и жизненные установки. В результате противопоставления Западу традиционных ценностей руководству России следует определить, на какую конкретную идею оно будет опираться.

«С точки зрения простого обывателя, для меня остаётся непонятным, что такое традиционные духовно-нравственные ценности. Традиционные — это которые дореволюционные или уже после? Разница есть, причём очень большая. Или моим ориентиром должны стать староверы? Объяснили бы, чего от людей хотят», — написал Никита У.

Часть людей всё ещё ждёт от властей объяснений по поводу того, почему на протяжении трёх десятков лет наша страна двигалась в одном направлении, а теперь вдруг внезапно развернулась в противоположную сторону.

«Двадцать лет продавали страну за бусики вместе со всеми ценностями, скрепами и традициями. А теперь, видимо, жареный петух клюнул в одно место», — подметила Ирина Ш.

«Больше 30 лет Россия живёт по западным ценностям, а тут вдруг раз, и будет жить по своим? Свои ценности уже забыты», — считает Good F.

Что дала Октябрьская революция работнице и крестьянке. Советский плакат
Что дала Октябрьская революция работнице и крестьянке. Советский плакат

Ряд пользователей сомневается, что нынешняя российская элита способна проводить в стране традиционную духовно нравственную политику, поскольку сама не является её носителем.

«Что тут скажешь… возьмите любого из представителей высшей власти. Чем он не образец носителя «традиционных российских духовно-нравственных ценностей»? Почти каждого, наверное, уверенно можно причислить к «лику святых»!» — язвит Загир Х.

«А кто нам эти нравственно духовные ценности прививает? Олигархи, банкиры и прочие капиталисты? Серьёзно?! Мне кажется, наш народ уже проходил это в начале XX века. Чванство и социальное расслоение в итоге приводит к гражданской войне», — указывает Анатолий С.

Напомним, 17 октября заместитель секретаря Совета безопасности Олег Храмов заявил в интервью «Российской газете» о том, что в России для противодействия подрывной работе Запада примут документы стратегического планирования, к которым, в частности, относятся Основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей.