Краснодар, 18 октября, 2022, 00:53 — ИА Регнум. Пожар, который вспыхнул в многоэтажном жилом доме в Ейске после крушения истребителя Су-34, полностью ликвидирован, сообщили в пресс-службе министерства гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края.

Николай Хижняк ИА REGNUM Пожар

В ведомстве уточнили, что из здания были эвакуированы 250 человек, в том числе 40 детей. Их приняли в шести гостиницах и пансионатах вместимостью 500 мест.

Как сообщало ИА REGNUM, при пожаре, который вспыхнул 17 октября при падении Су-34 в Ейске, погибли шесть человек. Огонь охватил более 2000 кв. метров.

Пожару был присвоен третий ранг сложности. Из-за случившегося в городе ввели режим чрезвычайной ситуации.