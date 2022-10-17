Вашингтон, 18 октября, 2022, 00:36 — ИА Регнум. Мир не может остаться без господства со стороны США, заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен в ходе выступления на мероприятии в Стэнфордском университете.

Иван Шилов ИА REGNUM США

По его словам, в Вашингтоне считают, что наступил период борьбы стран за право устанавливать свои ценности и порядок, которые будут после холодной войны.

Блинкен утверждает, что мир не способен организовать себя сам. Он подчеркнул, что без господства США существует еще два сценария развития событий: без нового мирового лидера и с лидерством какой-то другой страны, отличной от Соединенных Штатов, возможно, Китая.

При первом варианте, как считает госсекретарь, возникнет «вакуум» и мир «заполнят плохие вещи, прежде чем его успеют заполнить хорошие». При втором сценарии, по мнению главы Госдепа, сложится ситуация, в которой планета будет жить согласно интересам и ценностям, не совпадающими с интересами и ценностями США.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 сентября российский президент Владимир Путин заявил, что Запад не может принять того, что в настоящее время благодаря России осуществляется формирование более справедливого мироустройства.

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