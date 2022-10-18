18 октября 2022 | Время чтения 2 мин

В Сети обсудили слова главы МИД Венгрии о том, что страна не будет участвовать в подготовке военных киевского неонацистского режима в рамках инициативы ЕС.

Артур Савин, , 07:42 — REGNUM Заявление венгерского министра иностранных дел Петера Сийярто о том, что Венгрия не будет участвовать в подготовке военных киевского неонацистского режима в рамках инициативы Европейского союза, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 18 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Венгрия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Глава внешнеполитического ведомства Венгрии подчеркнул, что Вена не поддерживает шаги, ведущие к эскалации конфликта, а, наоборот, выступает за скорейшее начало мирных переговоров. В связи с этим Венгрия отказывается принимать участие в миссии Евросоюза по подготовке военнослужащих киевского неонацистского режима.

«Венгрия — дружественная нам страна. И мы такую дружбу никогда не забудем», — утверждает Виктория М.

Многие пользователи пришли к выводу, что Венгрия заняла самую здоровую из всех возможных в её ситуации позиций. Она остаётся в нейтральном статусе, не усугубляя конфликт на территории бывшей УССР.

«Венгрия подтвердила свои принципиальные позиции — не вмешиваться, не помогать ни той, ни другой стороне. Хотя Россию в Венгрии уважают», — отметила Нина С.

Некоторые комментаторы отмечают, что разумная политика властей Венгрии — показатель того, что у этой европейской страны есть будущее. Остальная же Европа, принявшая участие в агрессии против Российской Федерации, вскоре почувствует на себе все последствия своего необдуманного шага.

«Венгрия просто думает мозгами, а не, как некоторые, другим местом», — пишет Дмитрий К.

«В Венгрии зимой будет тепло, в отличие от их соседей», — подметила Кеша Ш.

Часть людей полагает, Венгрия осталась чуть ли не в одиночестве на всём европейском континенте, поскольку другие европейские страны полностью потеряли свою самостоятельность и стали марионетками в руках США.

Марионетка Pxhere.com

«Видимо, Венгрия — единственная страна в Евросоюзе, которая хочет, чтобы эта война закончилась», — поделился своим мнением Олег З.

«Чем быстрее Запад перестанет снабжать Киев военной утварью, тем быстрее наступит мир в тех же самих странах Евросоюза», — указывает Владимир Д.

Ряд пользователей указывает на то, что у властей Венгрии имеются личные счёты с представителями киевского неонацистского режима.

«До руководства Венгрии просто уже давно дошло, что киевский режим — это самое настоящее зло, и что он должен быть повержен», — считает Агап Т.

«После скотского отношения к венграм со стороны киевского режима Венгрия правильно сделала, что отказала», — пишет Елена И.

Нашлись и те, кто указал на наличие серьёзных амбиций у руководства Венгрии, но вместе с тем это привлекает излишнее внимание со стороны Соединённых Штатов Америки, что может обернуться большими проблемами для республики.

«Венгры ждут полного раздела [территории бывш. УССР], чтобы забрать Закарпатье. У них свои интересы. На месте поляков я бы занял аналогичную позицию. И румын», — написал Алексей А.

Закарпатье Жаворонок Катерина

«Главное, чтобы Венгрия не сломилась под напором Запада, потому что Белый дом явно этого просто так не оставит», — уверен Глеб М.

Напомним, 17 октября венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто заявил о том, что Венгрия не будет участвовать в подготовке военных киевского неонацистского режима в рамках инициативы Европейского союза.