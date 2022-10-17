Нью-Йорк, США, 18 октября, 2022, 00:13 — ИА Регнум. Основные индексы фондового рынка США завершили торги 17 октября ростом, больше других прибавил Nasdaq.

Уолл-стрит

Так, к окончанию торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones повысился на 550,99 пункта (1,86%), до уровня 30 185,82 пункта. S&P 500 подорожал на 94,88 пункта (2,65%), до уровня 3677,95 пункта. Nasdaq к завершению дня поднялся на 354,41 пункта (3,43%), до уровня 10 675,80 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подешевели на $0,48 (0,56%), до уровня $84,72 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США завершили торги 14 октября — последнего рабочего дня недели — снижением.

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