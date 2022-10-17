Ижевск, , 23:59 — REGNUM В отношении 44-летнего жителя Игринского района, который является отцом шестерых детей, было возбуждено уголовное дело по статье об изнасиловании несовершеннолетнего в возрасте младше 14 лет. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртской республики.

Молитва за детей (сс) Peter Hershey

По версии следствия, летом 2017 года обвиняемый вовлек в отношения сексуального характера свою 10-летнюю дочь, пользуясь её беспомощным состоянием и действуя против её воли. Также в июле 2021 года, находясь в лесном массиве, мужчина изнасиловал дочь, после чего совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера, под угрозой применения насилия.

За преступления подобного рода уголовным кодексом РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы вплоть до 20 лет, подчеркнули в прокуратуре. Уголовное дело направлено в Игринский районный суд Удмуртской Республики для рассмотрения по существу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии в отношении 46-летнего жителя Волжского района утверждено обвинительное заключение. Мужчина обвиняется в изнасиловании своей 14-летней племянницы.

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