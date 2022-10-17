Вильярреаль, Испания, , 23:56 — REGNUM 17 октября в Валенсии на стадионе «Сьюдад де Валенсия» футбольный клуб «Вильярреал» в матче девятого тура испанской Ла Лиги сезона 2022/23 одержал уверенную победу над «Осасуной» со счетом 2:0.

«Вильярреал» Андрей Пронин © ИА REGNUM

Оба гола «Вильярреала» забил 25-летний нидерландский нападающий Арно Греневельд (42’ Николас Джэксон, 52’ пенальти). Желтые карточки получили Дарко Брашанац, Серхио Эррера, Хуан Крус, Энрике Гарсия, Рауль Альбиоль, Рубен Гарсия, Аймар Орос Уарте и Ману Тригерос.

«Вильярреал», одержав четвертую победу в сезоне и набрав 15 очков, поднялся на седьмое место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Осасуна» с 13-ю очками опустилась на девятую позицию.