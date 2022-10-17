Саранск, 17 октября, 2022, 23:55 — ИА Регнум. В ходе совещания по вопросам введения в эксплуатацию объектов незавершенного строительства в Мордовии шла речь о мусоросортировочном комплексе в Саранске. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Пластиковые отходы

Уточняется, что комплекс начали строить около 17 лет назад — с 2005 по 2008 годы. Министр энергетики и ЖКХ Игорь Чадов напомнил, что объект не был введен в эксплуатацию, поскольку на тот момент не было технической возможности подключения к газовым сетям, не были решены вопросы по выполнению пуско-наладочных работ по противопожарным системам, оборудованию котельной, отоплению, вентиляции, производственному оборудованию.

«В строительство мусоросортировочного комплекса было вложено 305 млн рублей, из них 255 млн — федеральные средства, 50 млн — республиканские», — добавил Чадов.

Чадов отметил, что в 2021–2022 годах были проведены экспертные обследования оборудования, после чего рассматривается несколько вариантов ввода комплекса в эксплуатацию.

Премьер-министр республики Владимир Сидоров констатировал, что вариант решения упирается в деньги.

«Все варианты всегда упираются в деньги, но решения надо находить. Для чего вы год работали? Чтобы сказать мне, что нужен источник финансирования? Я и без вас это знаю, для этого мне не нужна ваша работа. Не дали распилить комплекс на металлолом», — возмутился глава Мордовии Артем Здунов. Он оценил работу по решению вопроса о завершении объекта как неудовлетворительную. Правительству республики поручено разработать дорожную карту по вводу комплекса в кратчайшие сроки.

Как сообщало ИА REGNUM, этот объект обсуждали на совещании главы Мордовии еще в марте 2021 года. Тогда глава республики Артем Здунов попросил органы прокуратуры дать правовую оценку этому провальному проекту.

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