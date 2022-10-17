Тирана, , 23:52 — REGNUM Глава миссии ЕС в Албании Кристин Хохман 17 октября на заседании национального совета Албании по евроинтеграции заявила, что введение налоговой амнистии может подорвать успехи всей проделанной работы по борьбе с отмыванием денег.

Амнистия Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Ранее с резкой критикой намерения правительства Албании о введении налоговой амнистии выступили в Международном валютном фонде.

Тем не менее, власти Албании настаивают на том, что граждане страны «заслужили» налоговую амнистию и что она необходима для последующей формализации экономики. Очевидно, по Марксу, налоговая амнистия должна стать вишенкой на торте первоначального накопления капитала после падения социалистического режима в стране.

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