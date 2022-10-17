Тирана, 17 октября, 2022, 23:52 — ИА Регнум. Глава миссии ЕС в Албании Кристин Хохман 17 октября на заседании национального совета Албании по евроинтеграции заявила, что введение налоговой амнистии может подорвать успехи всей проделанной работы по борьбе с отмыванием денег.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Амнистия

Ранее с резкой критикой намерения правительства Албании о введении налоговой амнистии выступили в Международном валютном фонде.

Тем не менее, власти Албании настаивают на том, что граждане страны «заслужили» налоговую амнистию и что она необходима для последующей формализации экономики. Очевидно, по Марксу, налоговая амнистия должна стать вишенкой на торте первоначального накопления капитала после падения социалистического режима в стране.