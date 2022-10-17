Москва, , 23:48 — REGNUM 18 октября в Москве на стадионе «РЖД Арена» футбольный клуб «Локомотив» в матче четвертого тура ФОНБЕТ Кубка России сезона 2022/23 сыграет с «Химками». Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.

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После трех сыгранных туров «Химки» с одним очком занимают последнее четвертое место в турнирной таблице группы A. «Локомотив», набрав пять очков, располагается позицией выше.

В последний раз «Локомотив» и «Химки» играли между собой 28 сентября в матче третьего тура групповой стадии Кубка России. Тот матч завершился победой «железнодорожников» со счетом 5:0, а забитыми мячами отметились Педриньо (20’, 36’, 50’, 59’) и Вильсон Изидор (57’).