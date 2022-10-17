Вологда, , 23:44 — REGNUM В Вологодской области пособие на газификацию увеличится в четыре раза. Об этом в соцсетях сообщил губернатор региона Олег Кувшинников.

Газификация Пресс-служба правительства Удмуртии

«Делаем все, чтобы газ стал доступнее для земляков. Увеличим максимальный размер единовременной материальной помощи для вологжан, находящихся в трудной жизненной ситуации, с 25 до 100 тысяч рублей на газификацию жилого дома», — написал он.

Кувшинников также сообщил, что регион компенсирует из бюджета процентную ставку банкам, которые предоставят кредит под 3,25% годовых на газификацию жилого дома.

«Это касается жителей городов, которые не могут воспользоваться программой Россельхозбанка», — уточнил губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, в Вологодской области за пять лет намерены газифицировать шесть районов.