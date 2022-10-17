Приштина, Сербия, , 23:50 — REGNUM Президент Косово Вьоса Османи 17 октября провела встречу с послом Швейцарии в Приштине Томасом Колли.

Флаги стран — членов Совета Европы

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в ходе встречи Османи неоднократно обращалась к послу Швейцарии с просьбой поддержать процесс вступления Косово в Совет Европы. Президент подчеркнула, что членство в этой организации выгодно всем гражданам Косово и создает прекрасную возможность для защиты прав и свобод человека.

«Решительная поддержка Швейцарии в этом процессе необходима и способствует продвижению прав человека», — заявила Османи.

Президент Османи отметила, что Швейцария является стратегическим партнером Косово и что отношения между двумя странами стали еще более дружественными из-за присутствия там большой албанской диаспоры.

В этом контексте Османи поблагодарила швейцарское государство за поддержку Косово на протяжении всего процесса по обретению независимости и построения государства

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