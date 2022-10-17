Нью-Йорк, США, , 23:34 — REGNUM Кевин Спейси во время судебного заседания назвал неправдой слова Энтони Рэппа, который в 2017 году заявил, что актёр сексуально домогался его на вечеринке в 1986 году, когда Рэппу было всего 14 лет. Об этом 18 октября сообщил агентство Associated Press.

Кевин Спейси Цитата к/ф «Карточный домик». реж. Джеймс Фоули, Робин Райт, Джон Дэвид Коулз . 2013. США

«Они не соответствуют действительности», — сказал Спейси, когда его спросили о том, что он может сказать по поводу утверждений Рэппа. Актёр сообщил, что в тот день, о котором упоминает его коллега, он выступал в одном из бродвейских театров. За кулисами он встретил встретил Рэппа и другого начинающего актера — Джона Бэрроумена, которому на тот момент было 19 лет.

Спейси рассказал, что угостил молодых людей ужином, они вместе сходили в ночной клуб, после чего пришли в квартиру актёра, где голливудская звезда решила пофлиртовать с Бэрроуменом. «Энтони Рэпп казался ребенком, а Джон Бэрроумен — мужчиной», — сказал Спейси.

«Я был потрясен. Я был напуган, и я был сбит с толку… я знал, что никогда не был наедине с Энтони Рэппом», — сказал актёр, подчеркнув, что никогда не испытывал сексуального влечения к детям. Он отметил, что после заявления Рэппа следовал советам своих менеджеров, которые предложили ему отказаться от идеи публичного противостояния. Спейси добавил, что сейчас он сожалеет о том, как решил повести себя в ситуации, когда набирало обороты движение #MeToo.

Напомним, в октябре 2017 года Энтони Рэпп заявил, что во время вышеупомянутой вечеринки пьяный Спейси взял его на руки «как жених берёт невесту» и попытался соблазнить. По словам актёра, ему удалось вырваться, но когда он вышел за порог квартиры, 26-летний Спейси спросил молодого человека о том, действительно ли он хочет уйти.