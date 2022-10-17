Ейск, Краснодарский край, 17 октября, 2022, 23:34 — ИА Регнум. Губернатор Краснодарского края принял решение о выплате материальной помощи пострадавшим из зоны ЧС.

Цитата из видeo: «ЧП в Ейске». 17.10.2022 Пожар после падения Су-34 в Ейске

Так, единовременная выплата каждому пострадавшему составит — 10 тыс. рублей. Каждый член семьи, имеющий прописку в доме, при частичной утрате имущества получит 50 тыс. рублей, при полной потере имущества — 100 тыс. рублей.

Пострадавшим также выплатят по 200 или 400 тыс. рублей в зависимости от тяжести вреда, причинённого здоровью.

Родственникам жертв выплатят по 1 млн рублей.